В Иране увеличилась добыча газового конденсата

По словам управляющего директора компании "South Pars Gas Company" (SPGC), добыча газового конденсата в Иране увеличилась на пять процентов за первые 10 месяцев текущего 1398 иранского календарного года (21 марта 2019 - 20 января 2020).

«Эта цифра не только увеличилась по сравнению с [тем же периодом] прошлого года, но также показывает 100-процентную реализацию наших планов на этот промежуток времени», - сказал Хади Хашемзаде Фарханг в интервью ISNA, передает Trend со ссылкой на Iran.ru.

По словам чиновника, производство этана также значительно выросло за тот же период, и восемь нефтеперерабатывающих заводов SPGC в настоящее время производят этот продукт.

Он также упомянул, что производство пропана на SPGC также увеличилась за последний год, отметив, что в настоящее время существует семь нефтеперерабатывающих заводов, которые производят пропан.

По оценкам, газовое месторождение Южный Парс, которое Иран делит с Катаром в Персидском заливе, содержит значительное количество природного газа, на которое приходится около восьми процентов мировых запасов и около 18 миллиардов баррелей газового конденсата. Поле делится на 24 стандартные фазы.

Конденсат природного газа, также называемый жидким природным газом, представляет собой смесь углеводородных жидкостей низкой плотности, которые присутствуют в качестве газообразных компонентов в природном газе, добываемом на многих месторождениях природного газа.