Иранская нефтехимическая компания "Джам" наращивает производство

БАКУ /Trend/ - В текущем иранском году (начался 20 марта 2020 года) иранская нефтехимическая компания "Джам", являющаяся резидентом особой экономической энергетической зоны Парс в провинции Бушер на юге Ирана, планирует увеличить производство.

Об этом сказал директор завода компании Надир Каземиан, передает в понедельник Trend со ссылкой на информпортал компании.

По его словам, в прошлом году (21 марта 2019 - 20 марта 2020) объем производства компании составил свыше 2,5 миллиона тонн.

В настоящее время в качестве топлива компания использует сжиженный газ и этан в пропорциях 65 к 35 процентам соответственно.

"Продукция, производимая на заводе, например этилен, используется другими заводами в качестве топлива. Порядка 65 процентов производимых полимеров и бутадиена идет на экспорт", - сказал Каземиан.

Отметим, что нефтехимическая компания "Джам" производит бутадиен, легкий полиэтилен, полиэтилен высокой плотности, а также олефиновую продукцию.

(Автор: Эльнур Багышов. Текст: Турал Гараджаев)