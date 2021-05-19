Объем экспорта бумаги из бумажного завода "Pars Paper" составил $15 млн

Промышленная группа "Pars Paper", как первый и крупнейший производитель бумажной массы, бумаги в Иране за последние 2 года экспортировала $15 млн долларов в разные страны. Как передает Trend со ссылкой на IRNA, об этом заявил генеральный директор компании Абдоллах Моазени.

"За последние два года 20 тыс. тонн бумаги было экспортировано в Индию, Китай, Вьетнам, Германию, Францию, Малайзию и Индонезию", заявил Моазени.

Он сказал, что ни одно дерево в промышленной группе "Pars Paper" в Хафт-тепе не вырубается для производства бумаги, добавив, что типы бумаги, производимые этой компанией, сделаны из жома или пульпы сахарного тростника в качестве сырья для бумаги.

Он отметил, что бумажный завод "Pars Paper" планирует увеличить производство на 20% в текущем 1400 иранском году (начался 21 марта 2021 года).