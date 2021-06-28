Мощность переработки сельхозпродукции Ирана увеличилась на 40 млн тонн

За последние восемь лет мощности по переработке, хранению и упаковке сельскохозяйственной продукции в Иране увеличились с 32 миллионов тонн до примерно 72 миллионов тонн, передает Trend со ссылкой на IRNA.

Об этом заявил в воскресенье глава Управления перерабатывающей и пищевой промышленности Министерства сельского хозяйства Ирана Чангиз Эсфандиари.

"К концу 1391 иранского года (21 марта 2012 года) количество центров по переработке, хранению и упаковке сельскохозяйственной продукции, получивших лицензию Министерства сельского хозяйства составляло около 6 452 единиц с мощностью около 32 миллионов тонн", сказал Эсфандиари.

По его словам, с 2013 года введено в эксплуатацию более 6 тыс. новых центров по переработке, хранению и упаковке сельскохозяйственной продукции мощностью около 40 миллионов тонн.

Он отметил, что эти центры создали более 100 тыс. новых рабочих центров в стране.