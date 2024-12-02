За 2,8 года экономический рост в Иране не превысил 3-4% - иранский министр

БАКУ /Trend/ - По определенным причинам привлекательность Ирана для иностранных инвестиций остается низким.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом заявил министр экономики и финансов Ирана Абдулнасир Хеммети в интервью местным СМИ.

По его словам, за прошедшие 2,8 года в Иран были привлечены иностранные инвестиции на сумму 2,1 миллиарда долларов.

За эти годы экономический рост в Иране не превысил 3-4 процентов, продуктивность в стране близка к нулю, а использование иностранных инвестиций в производстве очень низкое, что говорит о необходимости повышения продуктивности.

В то время как такие страны, как Турция и Саудовская Аравия, привлекли большие объемы иностранных инвестиций.

Реальность такова, что доходы Ирана от нефти составляют 35-36 миллиардов долларов в год. Это само по себе приводит к образованию дефицита бюджета. Большая часть доходов от нефти идет на импорт в страну необходимой продукции. Поэтому возникает большое давление на налоги, таможню, частный сектор и другие сферы", - сказал он.

Иранский министр добавил, что инфляция в стране имеет две основные причины.

"Это постоянно возникающие дефициты в бюджете и дисбаланс банковской системы. Дисбаланс в государственных банках также возникает в основном из-за дефицита бюджета",- заявил он.

Добавим, что в предыдущие годы иностранные инвесторы не проявляли интереса к инвестированию в различные проекты в Иране. Это связано с тем, что в 2018 году США вышли из Совместного всеобъемлющего плана действий между Ираном и группой 5+1 (Россия, Китай, Великобритания, Франция, США и Германия) по иранской ядерной программе. С выходом США из Плана против Ирана были введены новые санкции. Крупные компании отказались работать в Иране, так как санкции затронули многие отрасли. Это привело к различным проблемам в экономике Ирана. Иран в настоящее время стимулирует зарубежные компании к возвращению на рынок в стране для достижения экономического роста.

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