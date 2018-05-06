Рухани: Выход США из ядерной сделки не отразится на жизни иранцев

БАКУ /Trend/ - Возможный выход США из ядерной сделки на следующей неделе никак не отразится на жизни иранцев. Об этом, как передает иранский государственный телеканал IRINN TV, сказал президент страны Хасан Рухани.

Рухани сказал, что у Исламской Республики есть план для каждого решения, которое может принять президент США Дональд Трамп.

Иран и "шестерка" международных посредников (Россия, США, Британия, Китай, Франция, Германия) 14 июля 2015 года достигли исторического соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома: был принят Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), выполнение которого снимает с Ирана введенные ранее экономические и финансовые санкции со стороны СБ ООН, США и Евросоюза.

Президент США Дональд Трамп по итогам дискуссий с Великобританией, Германией и Францией не позже 12 мая объявит о том, остаются ли США в СВПД по иранской ядерной программе или нет. В рамках закона "О рассмотрении ядерного соглашения с Ираном" (INARA) американский лидер обязан каждые 90 дней продлевать или не продлевать режим снятия санкций с Ирана.

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