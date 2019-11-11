Главы МИД Германии, Франции и Великобритании обсудят ситуацию вокруг Ирана

Главы МИД ФРГ, Франции и Великобритании обсудят в понедельник в Париже ситуацию вокруг Ирана. Как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил журналистам по прибытии на внешнеполитический совет ЕС министр иностранных дел Германии Хайко Маас.

"В этой связи я сегодня во второй половине дня встречусь с моим французским коллегой и британским коллегой в Париже, чтобы обсудить, что будет дальше. Хотим сохранить СВПД, но тогда Иран должен наконец вернуться к своим обязательствам, придерживаться их, иначе мы ограничим все механизмы, которые предусмотрены соглашением", - заявил Маас. Его прибытие в прямом эфире транслировал сайт Еврокомиссии.

Он добавил, что тема Ирана будет также обсуждаться на совете, отметив, что в ЕС "с большой озабоченностью" наблюдают за дальнейшим обогащением урана, о котором заявили и которое проводят иранские власти.

В 2015 году "шестерка" (Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция) и Иран объявили о достижении Совместного всеобъемлющего плана действий. Соглашение предполагало снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. Сделка в первоначальном виде не прожила и трех лет: в мае 2018 года США объявили об одностороннем выходе из нее и восстановлении жестких санкций против исламской республики. Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения. Европейские участники сделки стремятся сохранить ее.

На прошлой неделе президент Ирана Хасан Роухани заявил, что Иран с 6 ноября начнет использование центрифуг по обогащению урана на объекте в Фордо.

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