Лавров сообщил, что Россия готова поддержать прямой диалог между США и Ираном

Россия готова помочь создать условия и поддержать прямой диалог между Вашингтоном и Тегераном при заинтересованности обеих стран. Об этом заявил во вторник министр иностранных дел России Сергей Лавров, выступая перед студентами и преподавателями МГИМО, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Мы и сейчас готовы поддержать прямой диалог между США и Ираном. Готовы помочь создать условия для такого диалога, если обе страны будут в этом заинтересованы", - сказал он.

"Всегда лучше напрямую изложить свои претензии и напрямую выслушать ответы", - добавил министр.

Отвечая на вопрос о влиянии пандемии на международные отношения, глава МИД РФ отметил расширение роли онлайн-технологий. Вместе с тем Лавров указал на очень серьезные ограничения, с которыми приходится сталкиваться при переводе работы в онлайн-режим.

"Далеко не все, что является наиболее важным в международных делах, можно обсуждать онлайн, даже если технически будут обеспечены средства защиты от прослушивания, от нелегитимного проникновения в соответствующие сети. Но самое главное даже не то, что технически это будет небезопасно, а то, что самые серьезные договоренности по самым серьезным проблемам невозможно согласовать онлайн. Это требует личного контакта, ощущения собеседника, понимания возможности убедить его в своей правоте и, конечно же, готовности найти в его словах то, что тебя убедит. Это процесс, который, по-моему, никогда не сможет быть полностью переведен в онлайн. И ничто не заменит личного общения", - пояснил глава российского дипведомства.

В качестве примера он привел соглашение по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) по иранской ядерной программе, достигнутому в 2015 году, отметив, что стороны никогда не смогли бы договорится, "если бы не было многочисленных личных встреч, в том числе закрытых, приватных, конфиденциальных, между представителями США и Ирана".