Посол Ирана в Вене отреагировал на комментарии генерального директора МАГАТЭ по Ирану

Посол и постоянный представитель Ирана при международных организациях в Вене Казем Гарибабади отреагировал на недавние комментарии Генерального директора МАГАТЭ о ядерной деятельности страны, передает Trend со ссылкой на ИРНА.

«Использование самодельных критериев, таких как «обогащения урана для ядерной бомбы» и «значительное качество ядерного материала», не имеет отношения к странам, обогащающим уран под надзором МАГАТЭ, и не имеет места в юридических документах МАГАТЭ», - написал он в Twitter.

«Может ли Рафаэль Гросси сказать нам, что такое «замечательное качество ядерного материала» для пяти стран-носителей ядреного оружия, а также таких стран, как Нидерланды, Германия, Япония, Бразилия и Аргентина? Разве не лучше не измерять ядерную деятельность под такими гарантиями?!», - добавил он.