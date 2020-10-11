Посол Ирана в Вене отреагировал на комментарии генерального директора МАГАТЭ по Ирану

Ядерная программа 11 октября 2020 22:45 (UTC+04:00)
Посол Ирана в Вене отреагировал на комментарии генерального директора МАГАТЭ по Ирану

Посол и постоянный представитель Ирана при международных организациях в Вене Казем Гарибабади отреагировал на недавние комментарии Генерального директора МАГАТЭ о ядерной деятельности страны, передает Trend со ссылкой на ИРНА.

«Использование самодельных критериев, таких как «обогащения урана для ядерной бомбы» и «значительное качество ядерного материала», не имеет отношения к странам, обогащающим уран под надзором МАГАТЭ, и не имеет места в юридических документах МАГАТЭ», - написал он в Twitter.

«Может ли Рафаэль Гросси сказать нам, что такое «замечательное качество ядерного материала» для пяти стран-носителей ядреного оружия, а также таких стран, как Нидерланды, Германия, Япония, Бразилия и Аргентина? Разве не лучше не измерять ядерную деятельность под такими гарантиями?!», - добавил он.

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