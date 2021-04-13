Лавров направится в Иран для обсуждения условий возвращения США в ядерную сделку

Министр иностранных дел России Сергей Лавров во вторник прибудет в Иран после обстоятельных переговоров в Египте. Программа визита главы российской дипломатии предусматривает переговоры с его иранским коллегой Мохаммадом Джавадом Зарифом, а также встречи с президентом республики Хасаном Роухани и председателем Меджлиса (однопалатного парламента) Мохаммадом Багером Галибафом, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Как отметили накануне в МИД РФ, стороны намерены уделить основное внимание ситуации вокруг Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе. Помимо этого, в повестке переговоров находится ряд актуальных международных тем, включая текущую ситуацию в Сирии, Афганистане, Йемене и зоне Персидского залива.

Москва также рассчитывает на обстоятельный диалог с Тегераном по всему комплексу вопросов двусторонней повестки, в первую очередь по реализации ключевых совместных проектов в области энергетики и транспорта, а также по другим аспектам экономической сферы. Как указала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в преддверии рабочей поездки Лаврова, "будут обсуждаться перспективы наращивания культурно-гуманитарных связей между Россией и Ираном, дальнейшее сотрудничество по борьбе с коронавирусом".