Рябков: Договоренность по ядерной сделке с Ираном находится "в пределах досягаемости"

Вопросы, которые еще не урегулированы в рамках переговоров по ядерной сделке с Ираном, носят по большей части политический характер. Об этом заявил журналистам в пятницу заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Вопросы, которые пока еще не вышли на этап оформления в бумажном виде, они в значительной мере политически заряжены и для США, и для Ирана", - сказал он.

Договоренность по ядерной сделке с Ираном находится "в пределах досягаемости".