США заявили о готовности вернуться к переговорам по ядерной сделке с Ираном
США готовы вернуться к переговорам по ядерной сделке с Ираном в Вене, заявил официальный представитель Госдепартамента, передает Trend со ссылкой на Lenta.ru.
«Как мы уже много раз заявляли, мы готовы вернуться в Вену и считаем, что по-прежнему возможно быстро достичь и воплотить договоренность по возвращению к совместному выполнению СВПД», - заявил представитель Госдепа.
Соединенные Штаты выразили надежду, что Иран вернется к переговорам в Вене «быстро и в духе доброй воли»
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