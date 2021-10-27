США заявили о готовности вернуться к переговорам по ядерной сделке с Ираном

США готовы вернуться к переговорам по ядерной сделке с Ираном в Вене, заявил официальный представитель Госдепартамента, передает Trend со ссылкой на Lenta.ru.

«Как мы уже много раз заявляли, мы готовы вернуться в Вену и считаем, что по-прежнему возможно быстро достичь и воплотить договоренность по возвращению к совместному выполнению СВПД», - заявил представитель Госдепа.

Соединенные Штаты выразили надежду, что Иран вернется к переговорам в Вене «быстро и в духе доброй воли»