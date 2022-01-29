Переговоры по СВПД в Вене приостановлены до следующей недели

Восьмой раунд переговоров в Вене по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) по иранской ядерной программе приостановлен до начала следующей недели, передает Trend со ссылкой на IRNA.

Делегации вернутся в свои столицы для консультаций со своими правительствами. Переговоры возобновятся на следующей неделе.

В последний день переговоров глава иранской делегации, замглавы МИД по политическим вопросам Али Багери Кани провел переговоры с заместителем генерального секретаря внешнеполитической службы ЕС Энрике Мора.

Он также провел переговоры с представителями «евротройки» (Великобритания, Франция и Германия).

Главный переговорщик Ирана также провел трехстороннюю встречу с главами делегаций России и Китая.