Переговоры по СВПД в Вене приостановлены до следующей недели
Восьмой раунд переговоров в Вене по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) по иранской ядерной программе приостановлен до начала следующей недели, передает Trend со ссылкой на IRNA.
Делегации вернутся в свои столицы для консультаций со своими правительствами. Переговоры возобновятся на следующей неделе.
В последний день переговоров глава иранской делегации, замглавы МИД по политическим вопросам Али Багери Кани провел переговоры с заместителем генерального секретаря внешнеполитической службы ЕС Энрике Мора.
Он также провел переговоры с представителями «евротройки» (Великобритания, Франция и Германия).
Главный переговорщик Ирана также провел трехстороннюю встречу с главами делегаций России и Китая.
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