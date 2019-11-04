Посол Франции в Иране назвал санкции против страны вредными для французских компаний

4 ноября 2019 10:47 (UTC+04:00)

Санкции против Ирана наносят ущерб не только иранским компаниям, но и французским, заявил посол Франции в стране Филипп Тьебо.

"В этой связи мы намерены продолжать наши усилия по отмене всех санкций против Ирана, поскольку это отвечает интересам французских и иранских компаний", - сказал он в интервью ИРНА, передает Trend.

Отвечая на вопрос корреспондента ИРНА о прекращении инвестиционной деятельности французских компаний в стране и международном аэропорту Исфахана, Филипп Тьебо отметил, что "мы работаем над решением этой проблемы и снятием санкций".

"Мы стремимся к тому, чтобы Иран воспользовался выгодами ядерной сделки, где одна сторона - это Иран, а другая - Франция, Европа, Россия и Китай", - указал он.

Он также подчеркнул ситуацию с безопасностью в Иране. "За последние несколько месяцев я побывал во многих иранских городах, и у меня не было проблем с безопасностью", - пояснил он.

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