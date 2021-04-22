Иран и Пакистан создают совместный приграничный рынок

Министры иностранных дел Ирана и Пакистана Мохаммад Джавад Зариф и Шах Махмуд Куреши подписали соглашение о создании совместного приграничного рынка, передает Trend со ссылкой на IRNA.

Документ о создании совместного приграничного рынка для укрепления торгово-экономических между Ираном и Пакистаном был подписан по итогам переговоров глав МИД двух стран в Тегеране.

Министр иностранных дел Пакистана прибыл во вторник в Тегеран с трехдневным официальным визитом. Кроме встречи с иранским коллегой, он встретился с президентом Ирана Хасаном Рухани и спикером иранского парламента Мохаммадом Багером Галибафом.