Глава МИД Ирана начал европейское турне

Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф в четверг начал свое европейское турне с Испании, передает Trend со ссылкой на IRNA.

Глава МИД Ирана обсудит в Мадриде вопросы, вопросы, представляющие взаимный интерес, а также расширение всестороннего сотрудничества.

Перед Испанией министр иностранных дел Ирана посетил Сирию в среду и провел там переговоры с сирийскими властями.