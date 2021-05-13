Глава МИД Ирана начал европейское турне
Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф в четверг начал свое европейское турне с Испании, передает Trend со ссылкой на IRNA.
Глава МИД Ирана обсудит в Мадриде вопросы, вопросы, представляющие взаимный интерес, а также расширение всестороннего сотрудничества.
Перед Испанией министр иностранных дел Ирана посетил Сирию в среду и провел там переговоры с сирийскими властями.
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