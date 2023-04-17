Иранский суд приговорил к лишению свободы 10 военных по делу о сбитом украинском Boeing

Иранский суд вынес обвинительный вердикт в отношении 10 военнослужащих по делу о сбитом в 2020 году украинском самолете Boeing 737-800 "Международных авиалиний Украины" (МАУ). Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщило в воскресенье агентство IRNA.

После порядка 20 заседаний суда главный управляющий системами ПВО "Тур М-1" был приговорен к 13 годам тюрьмы и выплате денежной компенсации семьям погибших. Согласно обвинительному акту, управляющий вопреки приказу командного пункта и без получения разрешения, приняв самолет за "вражескую цель", выпустил две ракеты по украинскому самолету, следовавшему из Тегерана в Киев.

Еще девять фигурантов дела, которые на момент инцидента служили в группе управления ПВО "Тур М-1", приговорены к тюремному заключению сроком от 1,5 до 3 лет.

Иранским судом были предписаны дополнительные меры, согласно которым, девять фигурантов, так же как и главный обвиняемый, должны выплатить родным денежную компенсацию в размере $150 тыс. за каждого погибшего.

Решение суда является предварительным и может быть обжаловано в течение 20 дней. Также, согласно ходатайству истцов, военная прокуратура должна продолжить расследование и вследствие возбудить еще одно уголовное дело против возможных виновных.

Рейс PS752 (самолет Boeing 737-800) Международных авиалиний Украины потерпел крушение вскоре после вылета из аэропорта Тегерана в Киев 8 января 2020 года. Среди 176 погибших были граждане Афганистана, Великобритании, Германии, Ирана, Канады, Украины и Швеции. 11 января иранские военные объявили, что сбили пролетавший рядом с военным объектом Boeing по ошибке, приняв самолет за "вражескую цель". Тегеран передал Киеву проект технического отчета о причинах крушения. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба назвал его попыткой скрыть истинные причины катастрофы.