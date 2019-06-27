В Иране произошло массовое отравление хлорированной водой

БАКУ /Trend/ - В городе Урмия иранской провинции Западный Азербайджан 16 человек отравились хлорированной водой в плавательном бассейне. Об этом сказал директор Центра по чрезвычайным ситуациям Университета медицинских наук, здравоохранения и лечебных услуг провинции Багир Бахрами, сообщает в четверг Trend.

По его словам, в числе пострадавших семь детей.

Состояние четырех пострадавших оценивается как тяжелое.

(Автор: Эльнур Багишев. Текст: Кямаля Сеидова)

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