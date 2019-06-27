В Иране произошло массовое отравление хлорированной водой

27 июня 2019 09:50 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В городе Урмия иранской провинции Западный Азербайджан 16 человек отравились хлорированной водой в плавательном бассейне. Об этом сказал директор Центра по чрезвычайным ситуациям Университета медицинских наук, здравоохранения и лечебных услуг провинции Багир Бахрами, сообщает в четверг Trend.

По его словам, в числе пострадавших семь детей.

Состояние четырех пострадавших оценивается как тяжелое.

(Автор: Эльнур Багишев. Текст: Кямаля Сеидова)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Тегеран прокомментировал заявление Трампа о готовности "уничтожить" Иран
Политика 05:16
Помпео: США сделали все для деэскалации напряженности в зоне Персидского залива
США 26 июня 23:50
Трамп исключил возможность проведения наземной операции США против Ирана
США 26 июня 18:24
Иран не будет ставить штампы в паспортах иностранных туристов на границе
Иран 26 июня 14:19
Конгрессмены США решили запретить Трампу наносить удар по Ирану без разрешения
Иран 26 июня 08:30
Президент Ирака исключил возможность использования своей территории для удара по Ирану
Арабские страны 26 июня 07:00
Лента новостей
В Турции возросло число зарегистрированных туркменских компаний
Бизнес 10:39
Туркменистан изучает возможности сотрудничества с российским судостроительным заводом
Бизнес 10:30
Юбилейное заседание российско-американского тихоокеанского партнерства пройдет в США
Другие страны 10:30
Агентство продбезопасности Азербайджана проведет мониторинги в детсадах
Общество 10:29
Wood Mackenzie: Ожидается переполнение мирового рынка нефти
Энергетика 10:26
Узбекские компании в Турции увеличили совокупный капитал
Бизнес 10:21
Геологоразведочная компания Казахстана закупает смазочные материалы
Тендеры 10:17
Turkmenistan Airlines ведет подготовку к полётам в Токио
Туркменистан 10:06
Министр экономики Грузии провела встречу с президентом Air Astana
Туризм 10:06