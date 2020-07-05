Фильм иранского режисера покажут на международных фестивалях

Короткометражная картина "Встреча" иранского режиссера Азаде Мусави примет участие в 4 международных кинофестиваля в Италии, Южной Корее, Венгрии и Японии, передает Trend со ссылкой на иранские СМИ.

Фильм рассказывает о женщине, которая готовится навестить с ребенком своего мужа в тюрьме.

"Встреча" ранее была представлена на кинофестивалях во Франции и США.