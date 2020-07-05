Фильм иранского режисера покажут на международных фестивалях
Короткометражная картина "Встреча" иранского режиссера Азаде Мусави примет участие в 4 международных кинофестиваля в Италии, Южной Корее, Венгрии и Японии, передает Trend со ссылкой на иранские СМИ.
Фильм рассказывает о женщине, которая готовится навестить с ребенком своего мужа в тюрьме.
"Встреча" ранее была представлена на кинофестивалях во Франции и США.
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