БАКУ /Trend/ - За последние сутки в Иране от коронавируса умерли 386 человек.

Об этом сказала представитель министерства здравоохранения и медицинского образования Ирана Сима Садат Лари, сообщает в субботу Trend со ссылкой на министерство.

По ее словам, общее число летальных исходов от коронавируса достигло 34 864 человек.

Садат Лари подчеркнула, что в Иране за последние сутки коронавирусом заразились еще 7 820 человек, общее число заразившихся COVID-19 достигло 612 774 человек, из них состояние 5 185 оценивается как тяжелое

На данный момент в стране от коронавируса выздоровели 481 930 человек.

Представитель министерства добавила, что "красной зоной" считаются провинции Тегеран, Исфахан, Гум, Восточный Азербайджан, Южный Хорасан, Симнан, Газвин, Лорестан, Ардебиль, Хузистан, Кирманшах, Кохлугия и Буйир-Ахмад, Гилан, Бушер, Зенджан, Илам, Разави Хорасан, Мазандаран, Чахар-Махал и Бахтуяри, Альборз, Западный Азербайджан, Центральная, Кирман, Северный Хорасан, Хамадан и Йезд.

До настоящего времени в Иране проведено более 4,92 миллиона тестов на выявление коронавируса.

(Автор: Эльнур Багышев. Текст: Турал Гараджаев)