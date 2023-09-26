Какой налог нужно заплатить при продаже квартиры в Баку?

Вопрос:

Скажите, пожалуйста, если я - гражданка России, продаю квартиру в Баку, которая мне досталась по наследству - сколько я заплачу налог, как не гражданин Азербайджана?

Ответ (отвечает Вадим Шнеер, юрист):

Вне зависимости от гражданства налог при продаже жилых и нежилых помещений исчисляется по ставке 15 манатов за квадратный метр.

При этом, если имущество находится в Баку и прилегающих селах и поселках, используется повышающий коэффициент от 1,2 до 4 в зависимости от зоны, в которой расположено имущество (Баку разбит в этих целях на 12 зон). Имеются повышающие или понижающие коэффициенты для других городов и регионов страны (от 0,3 до 1,5).

Уточнить точный размер налога вы можете обратившись к нотариусу.

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