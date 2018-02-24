Представители Ассоциации культуры Флоренции посетили Дом-музей Ростроповичей в Баку

БАКУ /Trend Life/ - Представители Ассоциации культуры муниципалитета Флоренции (Италия) Андреа Бианки и Валентина Зукки посетили Дом-музей Леопольда и Мстислава Ростроповичей в Баку, сообщили Trend Life в пресс-службе музея.

Директор музея Шейла Гейдарова рассказала гостям о деятельности музея и о жизни и творчестве Леопольда и Мстислава Ростроповичей. После ознакомления с экспозицией гостям были представлены специально подготовленные материалы из фонда музея, связанные с Италией. Среди них Шейла Гейдарова особо отметила буклет под названием "Италия и Ростропович", который был подготовлен к 24-й Генеральной конференции Международного совета музеев (ИКОМ), прошедшей в Милане в июле 2016 года.

Было подчеркнуто, что деятельность Мстислава Ростроповича связана с Италией с 1951 года, когда ему было 24 года. Маэстро выступал с концертами и как виолончелист, и как дирижер. Он был награжден 28 высшими почётными орденами и другими наградами Италии, среди которых "Гранд офисье", "Виотти д’Оро" (первый виолончелист, удостоенный этой награды), премия "Микеланджело Антониони" и другие.

Отметим, что визит представителей Ассоциации культуры муниципалитета Флоренции в Баку связан с участие в твининг-проекте "Поддержка министерству культуры и туризма Азербайджана в модернизации системы политики и управления сектором культуры",

Проект проводится с 2016 года министерством культуры и туризма Азербайджана и министерством культурного наследия, культурной деятельности и туризма Италии при финансовой поддержке Евросоюза.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Ирина Парфёнова)

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