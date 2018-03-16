БАКУ /Trend Life/ - В Международном центре мугама в Баку в рамках проекта "Aşıq musiqisi axşamları" ("Вечера ашугской музыки") 28 марта состоится вечер, посвященный 125-летию со дня рождения ашуга Шамшира, сообщили Trend Life в пресс-службе Центра.

Мероприятие пройдет под названием "Aşıq Şəmşir şeiri" ("Поэзия ашуга Шамшира").

Видный представитель азербайджанской ашугской поэзии XX века ашуг Шамшир (Шемшир Гурбан оглы Годжаев) родился 15 марта 1893 года в селе Дамирчидам Кельбаджарского района. Его отец – ашуг Гурбан - был знатоком азербайджанской лирики и дружил с известным мастером слова ашугом Алескером. Именно он одобрил первые поэтические искания молодого ашуга.

Многие стихотворения поэта, построенные в виде диалога между влюбленными, являются лучшими образцами любовной лирики азербайджанской литературы. Ашугом Шамширом создан ряд произведений на фольклорные сюжеты, в которых он призывает людей к просвещению. В его стихотворениях описан удивительный мир родной природы, в котором люди, животные, растения, предметы окружающего мира представлены в живой гармонии с мирозданием.

Ашуг Шамшир мастерски исполнял ашугские напевы, создал свою школу, воспитал более 40 известных ашугов.

Первый поэтический сборник Ашуга Шамшира вышел в 1959 году. Затем последовало издание и других книг - "Гошмалар", "Избранные произведения", "Песня гор", "Стихотворения", "Наставления" и др. Творчество ашуга Шамшира высоко ценили выдающиеся азербайджанские литературоведы, поэты, писатели.

Ашуг Шамшир скончался 10 февраля 1980 года.

Проект "Aşıq musiqisi axşamları" стартовал 12 января текущего года и продолжится до 16 мая. Главная его цель - пропаганда древнего азербайджанского музыкального наследия среди широкой общественности.

В 2009 году искусство азербайджанских ашугов было включено в репрезентативный Список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО.

В рамках проекта уже были проведены мероприятия "Koroğluya qayıdaq" ("Возвращение к Кёроглу"), "Aşıq Ələsgərin saz-söz dünyası" ("Мир саза и слова ашуга Алескера"), "Zərif əllər, incə tellər" ("Нежные руки, тонкие струны"). В будущем пройдут мероприятия "Yada salaq Aşıq Ədaləti" ("Вспомним Ашуга Адалята", 12 апреля), "Yeni səslər, qədim havalar" ("Новые голоса, древние мелодии", 16 мая).

Проект "Aşıq musiqisi axşamları" реализуется Международным центром мугама при содействии Объединения ашугов Азербайджана

Билеты можно приобрести во всех кассах города, центрах Службы ASAN и онлайн на www.iticket.az.

Информационная поддержка – Trend.az, Day.az, Milli.az, Azernews.az, Mədəniyyət TV Азербайджанского телевидения, Азербайджанское радио, журнал "Баку".

(Автор: Джани Бабаева)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.