В Баку стартуют Недели Франкофонии

БАКУ /Trend Life/ - В столице Азербайджана 1-14 апреля пройдут Недели Франкофонии, сообщает Trend Life. Недели Франкофонии пройдут при участии посольств Франции, Бельгии, Греции, Венгрии, Литвы, Марокко, Молдовы, Мексики, Румынии, Швейцарии в Азербайджане, а также представительства Евросоюза.

В рамах Недель Франкофонии будут организованы различные мероприятия, среди них концертные программы, выставки, кинопоказы.

Так, поклонники кинематографа смогут посмотреть восемь кинокартин, кроме того, состоится совместное выступление известного французского музыканта Пьера Де Трегомена и известного азербайджанского ханенде Гочага Аскерова с программой "Mugham soul".

Франкофония (Francophonie) - Международная организация сотрудничества франкоязычных стран, объединяющая 58 членов и 26 наблюдателей. Главным критерием для вступления в организацию считается не только владение французским языком населения той или иной страны (хотя это приветствуется), а скорее историческая, культурная общность и многолетние гуманитарные связи с Францией.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Ирина Парфёнова)

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