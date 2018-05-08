Юные дарования провели вечер, посвященный 95-летию общенационального лидера Гейдара Алиева (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Азербайджанская национальная консерватория при поддержке Управления культуры города Баку провела вечер классической музыки, посвященный 95-летию со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева, сообщили Trend Life организаторы.

В концертной программе выступили учащиеся музыкальной школы №20 имени Шовкет Алекперовой. В сопровождения ансамбля народных инструментов, вокалистов и музыкантов были представлены композиции “Qarabağ Şikəstəsi”, Сардара Фараджова “Bayatı Şiraz”, “Asiyanın rəqsi” из оперетты Узеира Гаджибейли “Arşın mal alan”, “Aişənin rəqsi” из балета Гара Гараева “Yeddi gözəl”, Ниязи “Arzu”, Гасана Рзаева “Cahargah rapsodiyası”, Фредерика Шопена “Революционный этюд”, Джона Эллертона “Tarantella”, и другие произведения азербайджанских и мировых классиков. В заключении детский хор исполнил произведения Франческо Дуранте “Danza, danza”, Джорджа Девида “What a wonderful word”, Глории Эстефан “Let’s get loud” и Агшина Ализаде “Ana torpaq”.

В мероприятии приняли участие начальник Главного Управления культуры города Баку Вугар Зейналов, директора музыкальных школ столицы, деятели культуры, представители творческой интеллигенции и молодежи.

(Автор: Вугар Иманов)

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