Давай, убей меня, дорогая: 60-летие азербайджанского актера (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Комическую, но в тоже время и драматическую постановку, разыграли на сцене актеры Азербайджанского государственного театра юного зрителя в Баку, сообщили Trend Life в пресс-службе театра.

На сцене театра с большим успехом прошла премьера спектакля "Öldürsənə məni, Canikom" ("Давай, убей меня дорогая"), поставленного по пьесе турецкого писателя, драматурга и публициста Азиза Несина. Режиссер постановщик – заслуженный артист Ниджат Кязымов, режиссер – Мушфиг Алиев, ассистент режиссера – Сона Мустафаева.

Показ спектакля, посвящен 60-летнему юбилею актера театра Аллахверди Йолчуев.

Несмотря на то, что пьеса Азиза Несина написана в комедийном жанре, она о трагедии одиночества. Герои спектакля – давно овдовевшие 68-летняя Сиен и 73-летняя Диха. Они вынуждены жить в подвале здания. Подруги готовятся отметить 50-летие со дня свадьбы Сиен, но сталкиваются с различными неожиданностями.

В спектакле очень интересно прописаны диалоги главных героев. Актеры продемонстрировали публике умение вжиться в роль, понять характер своих героев, великолепно передать их эмоции и мысли. Премьера вызвала восторг, и была встречена бурными аплодисментами и криками "Браво!".

В постановке заняты – народная артистка Азербайджана Наиба Аллахвердиева, заслуженная артистка Гямяр Мамедова, актеры Аллахверди Йолчуев, Тахмина Мамедова, Мушфиг Алиев, Бахрам Гасанов, Анар Сейфуллаев и Анар Сафиев.

(Автор: Джани Бабаева )

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