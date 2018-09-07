БАКУ /Trend Life/ - В галерее Art Tower в Ичеришехер 24 октября в рамках фестиваля декоративно-прикладного искусства состоится открытие персональной выставки молодой художницы Фариды Гараевой под названием "Азербайджанские ковры в работах всемирно известных художников", сообщили Trend Life организаторы мероприятия.

В экспозицию, имеющую целью пропаганду коврового искусства через современные художественные произведения, войдут 20 работ автора. Фарида Гараева окончила Азербайджанский государственный университет культуры и искусств по специальности – художник по коврам. Она принимала активное участие различных коллективных выставках, пленэрах и фестивалях.

Экспозиция пройдет при организации министерства культуры Азербайджана, Управления Государственного историко-архитектурного заповедника "Ичеришехер", Государственной художественной галереи, НПО Arts Council Azerbaijan и организации Gənclər Şəbəkəsi ("Молодежная сеть").

Выставка продлится до 31 октября. Вход свободный.

Информационная поддержка – Trend.az, Day.az, Milli.az

(Автор: Джани Бабаева)

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