Министерство культуры объявило конкурс одноактных пьес

БАКУ /Trend Life/ - Министерство культуры Азербайджана объявило о проведении конкурса "Одноактные пьесы" ("Birpərdəli pyeslər"), сообщили Trend Life в пресс-службе ведомства.

Основная цель конкурса – расширение репертуара народных театров, стимулирование авторов к созданию литературно-художественных и драматический произведений, значимых с тематической точки зрения, поддержка творчества молодых драматургов, постановка современных спектаклей на основе одноактных пьес, отвечающих эстетическому вкусу зрителей.

Пьесы должны охватывать темы патриотизма, апрельских боев 2016 года, мультикультурализма, духовных ценностей, социально-нравственных проблем, влияния социальных сетей на общество, последствий религиозного радикализма и другие актуальные вопросы.

Представленные на конкурс пьесы не должны быть где-то ранее опубликованы и представлены на сцене. На конкурс принимаются одноактные пьесы объемом не более 35 000 знаков, шрифт – "Arial" 12, межстрочный интервал – 1, формат бумажного листа - A4.

Каждый автор может представить на конкурс только одно произведение (пять экземпляров). Также автор должен представить информацию о себе и контактные данные.

Лучшие произведения будут опубликованы в сборнике, а пьесы, победившие на конкурсе - поставлены на сцене народных театров.

Победители будут награждены дипломами и денежными наградами: первое место – диплом I степени и 2000 манатов; второе место – диплом II степени и 1500 манатов; третье место – диплом III и 1000 манатов.

Прием работ на конкурс завершится 15 ноября 2018 года. 25 декабря состоится церемония награждения победителей.

Телефон для получения более подробной информации - (012) 493 23 77, электронный адрес - nrtis@mct.gov.az

(Автор: Джани Бабаева)

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