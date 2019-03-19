1001 Кремлевская ночь в Баку

19 марта 2019 15:03 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - Во Дворце Гейдара Алиева, 11 и 12 апреля в 19.00, состоится премьера известного театра "Кремлевский балет" "Тысяча и одна ночь", сообщает Trend Life. Проект реализуется Министерством культуры Азербайджана, Министерством культуры России и посольством Азербайджана в России.

В основе либретто - памятник средневековой арабской литературы - собрание сказок и притчей, рассказанных Шехерезадой. С детства любимые Синдбад, Аладдин, джинн и царевна Будур... На сцене - красочная хореографическая феерия, гармоничное сочетание образной музыки и классической хореографии, пряное очарование Востока в постановке на музыку известного азербайджанского композитора, народного артиста СССР Фикрета Амирова. Многие годы балет с огромным успехом идет на разных сценах России и за рубежом. Однако "Тысяча и одна ночь" в исполнении театра "Кремлевский балет" - это первая постановка знаменитого балета на московской сцене. Хореограф-постановщик балета - народный артист России, художественный руководитель и основатель театра "Кремлевский балет" Андрей Петров сочинил хореографическую сказку, излучающую волшебство арабского Востока.
Сценографом спектакля выступил всемирно известный азербайджанский художник, народный художник СССР, лауреат Государственных премий СССР и Азербайджана Таир Салахов. Он создал мощные декорации в свойственной ему особой благородной манере, где стройность линий соседствует с контрастностью и сочностью цвета. Костюмы художника Ольги Полянской отмечены тонким вкусом, чувством стиля, гармонично сочетаются с декорациями.

Билеты можно приобрести во всех кассах города, центрах ASAN xidmət, торговых центрах Gənclik и 28 Mall, онлайн на www.iticket.az. Телефон для справок: (012) 441-21-31

(Автор: Вугар Иманов)

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