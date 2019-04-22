Агшин Абдуллаев выступит в Баку с сольным концертом

22 апреля 2019 15:46 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - На сцене Азербайджанской государственной академической филармонии имени Муслима Магомаева 14 мая в 19.00 состоится сольный концерт заслуженного артиста Азербайджана, вокалиста Агшина Абдуллаева, сообщили Trend Life в пресс-службе филармонии.

Вокалист выступит в сопровождении Азербайджанского государственного камерного оркестра имени Гара Гараева. В его исполнении прозвучат сочинения азербайджанских и зарубежных композиторов.

Напомним, что Акшин Абдуллаев в сентябре 2013 года занял первое место на IХ Международном телевизионном конкурсе-фестивале этнического, фольклорного популярного эстрадного вокального искусства "Восточный базар". Агшин Абдуллаев также участник и победитель ряда международных конкурсов. Зрители хорошо помнят его по проекту "Академия" народной артистки Азербайджана Бриллиант Дадашевой.

Информационная поддержка – Trend.az, Day.az, Milli.az, Azernews.az

(Автор: Джани Бабаева)

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