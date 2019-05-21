Первый аукцион произведений искусства в Азербайджане – цены на картины (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Впервые в Баку в отеле Hilton Baku был проведен аукцион произведений искусства, организованный Министерством культуры Азербайджана, Государственной картиной галереей и ООО "Auction Baku", сообщили Trend Life в пресс-службе ведомства.

Аукцион организован с целью создания деловых связей в области культуры и искусства, установления контактов между покупателями и продавцами, усиления конкурентоспособности в арт-бизнесе.

На аукционе были представлены произведения Беюкаги Мирзазаде, Марал Рахманзаде, Геннадия Брижатюка, Закира Гусейнова, Тофига Джавадова, Ильхама Мирзоева, Миразера Абдуллаева, Махмуда Рустамова и Аслана Рустамова, а также работа Шамиля Джафарова - макет боевого "Ингерманланд" Петра I. Ведущий аукциона - Сянан Шафизаде.

Министр культуры Азербайджана Абульфас Гараев отметил, что впервые в нашей практике произведения художников выставлены на продажу на аукционе в соответствии с международными требованиями. Этот процесс является важным событием с точки зрения развития творческой индустрии в стране. Было отмечено, что в будущем произведения азербайджанских художников будут представлены не только на аукционах страны, но и за рубежом.

Директор Государственной картиной галереи Галиб Гасымов подчеркнул, что авторами представленных произведений являются известные азербайджанские художники. Все выставленные на аукционе работы находятся в частных коллекциях.

Полотно Махмуда Рустамова "Yarpaqlar" ("Листья"), цена которого изначально составляла 500 манатов, была продана за 1000 манатов. Картина Аслана Рустамова "Bahar 2015" ("Весна 2015") - за 2200 манатов, произведение Миразера Абдуллаева "Sürət" ("Скорость") – за 3300 манатов, работа Шамиля Джафарова - макет боевого "Ингерманланд" – за 1300 манатов. Отметим, что изначальная цена представленных на аукционе произведений составляла 500-70 000 манатов.

(Автор: Джани Бабаева)

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