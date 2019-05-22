Художник, который поет - Вадуд Муаззин в Баку (ФОТО)

22 мая 2019 23:46 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - В Музейном центре в Баку состоялось открытие персональной выставки иранского художника Вадуда Муаззина, сообщает Trend Life.

Мероприятие посетили известные деятели культуры и искусства, представители творческой интеллигенции, среди них - секретарь Союза художников Азербайджана, народный художник Агали Ибрагимов, заслуженный деятель искусств, доктор философии по искусствоведению Зиядхан Алиев, директор Государственной картиной галереи Галиб Гасымов и другие.

В своих выступлениях деятели искусства отметили, что персональные выставки Вадуда Муаззина уже проводились в столице Азербайджана. Экспозиции были организованы в 2002, 2013 и 2018 годах.

По словам Вадуда Муаззина на выставке представлено 138 его произведений, около 30 из них выполнены масляными красками, остальные – акварелью.

"Интересным фактом, является то, что я впервые представляю зрителям свои акварельные работы, и так совпало, что экспонирую их именно в Баку. На выставке много произведений, посвященных Азербайджану – среди них картины, "Ичеришехер", "Лагич", серия работ "Старый Баку" и другие", - сказал он.

Далее гости выставки с большим интересом ознакомились с экспозицией, в которую вошли пейзажи, натюрморты, портреты.

Отметим, что Вадуд Муаззин родился в 1960 году в иранском городе Ардебиль. Уже с детства увлекаясь живописью, он начал пробовать свои силы себя в этом направлении и добился многого в школьные годы. После школы он продолжает обучаться живописи при Тегеранском художественном училище на факультете Декоративного искусства. Затем, чтобы повысить свое образование Вадуд Муаззин поступает в турецкий Университет искусств Мимара Синана.
Художник участник выставок, проводимых не только в Иране, но иза рубежом. Вадуд Муаззин занимается преподавательской деятельностью, обучая многих художников и музыкантов.

Отметим, что музыка занимает важное место в творческой деятельности Вадуда Муаззина, и в рамках открытия персональной выставки в Баку он продемонстрировал свои вокальные возможности.

(Автор: Джани Бабаева)

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