Салам алейкум, это Баку. От счастья, что я вернусь в любимый город, перехватило дыхание… (ФОТО)

24 мая 2019 22:54 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ -В Бакинском Конгресс центре 31 мая в 18.30 состоится финал Азербайджанской телевизионной ATV Лиги и "Кубок Чемпионов - 2019", организованный Азербайджанским клубом веселых и находчивых при поддержке Министерства молодежи и спорта, Министерства образования и Фонда молодежи Азербайджана, а также Союза молодежных студенческих организаций, сообщает Trend Life.

Три команды встретятся в Баку, чтобы выявить победителя в поединке «Кубка Чемпионов КВН 2019» - «Город 313» из Северной Осетии, «Добрые Люди» из Дагестана и «АзНефть» из Азербайджана. Накануне игры капитаны команд поделились своими ожиданиями от предстоящей встречи на бакинской сцене:

Ацамаз Хамицев, капитан команды КВН «Город 313»: «Баку умеет принимать гостей. Мы до сих пор помним, как чествовала нас публика, когда в 2016 году мы стали победителями Азербайджанской Лиги КВН. Ждем новой интересной игры, с хорошими шутками, с красивой публикой, и уверены, что борьба будет захватывающей. Но в первую очередь, это конечно же, будет игра друзей!»

Саид Юсупов, капитан команды КВН «Добрые Люди»: «Сижу я как-то дома, вдруг звонок.
- Алло, да.
-Алло, салам алейкум, как дела? Как дома, что нового?
Я сразу узнал этот голос… «У нас «Кубок Чемпионов», 31 мая...».

Когда я положил трубку, то от счастья, что вернусь в мой любимый город Баку, к самому теплому зрителю, к самой дружной лиге КВН, у меня перехватило дыхание. А уже вечером мы с ребятами сидели и писали шутки. Это будет эпичная игра. Баку, мы едем за победой! Увидимся 31 мая».

Бейюкага Алиев, капитан команды КВН «АзНефть»: «Мы два года подряд были чемпионами Азербайджанской Лиги КВН. Представлять Азербайджан в родных стенах всегда намного труднее, чем выступать за рубежом. Несмотря на то, что наши соперники – сильные и известные команды из РФ, сделаем все для того, чтобы кубок остался в Баку».

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(Автор: Вугар Иманов)

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