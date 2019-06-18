Захра Бадалбейли и Джейла Сеидова представят произведения выдающихся композиторов (ВИДЕО)

18 июня 2019 13:52 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - Международный центр мугама 26 июня в 19.00 представит блестящий концерт "Сила музыки" с участием лауреатов международных конкурсов Джейлы Сеидовой и Захры Бадалбейли, сообщили Trend Life организаторы вечера.

В концертной программе прозвучат произведения таких выдающихся композиторов как Гара Гараев, Фикрет Амиров, Ариф Меликов, Азиз Азизли, Астор Пьяцолла, Рольф Ловланд.

Джейла Сеидова – президентский стипендиат, входит в "Золотую книгу молодых талантов Азербайджана". В 2017 году с отличием окончила Московскую государственную консерваторию имени Петра Чайковского и начиная с того года работает в Азербайджанской государственной академической филармонии имени Муслима Магомаева, первая скрипка Государственного струнного квартета Азербайджана.

Захра Бадалбейли в 2004 году с отличием окончила Бакинскую государственную академию имени Узеира Гаджибейли по специальностям фортепиано, музыковед. В 2005-2009 годах аккомпанировала на концертах и играла сольно. Она считает творчество самым лучшим способом самовыражения. Является автором слов песни "Day after day", исполненным Эльнуром Гусейновым и Самиром Джавадзаде на "Евровидении 2008". Являясь автором ряда книг стихов, в 2012 году пишет слова на исполненную Нигяр Джамал и Дима Биланом песню "Come into my world". С 2013 года – член Союза писателей Азербайджана. В 2015 году пишет слова на песню "Баку улыбается" (Baku Smiles), исполненной Тунзалей Агаевой и Келли Джойс во время первых Европейских игр в Баку. В 2018 году в Международном центре мугама состоялась презентация её книги стихов на русском языке "В твоих руках".

(Автор: Вугар Иманов)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Летний джаз-фестиваль в Баку, или как Адам Бен Эзра "разобрал и собрал" контрабас (ВИДЕО,ФОТО)
Культура 13 июня 17:09
Большая сцена для юных азербайджанских артистов (ФОТО)
Культура 12 июня 15:56
Правнук Огтая Зульфугарова сон воплотил в музыку (ФОТО)
Культура 11 июня 18:13
Посол Австрии в Азербайджане посетил Международный центр мугама
Социум 11 июня 16:58
Каспийские этюды в столице Азербайджана (ФОТО)
Культура 3 июня 16:27
Величие вокальной школы Карабаха - Сеид Шушинский (ФОТО)
Культура 3 июня 14:58
Лента новостей
ООН готова всецело поддержать Азербайджан для достижения Целей устойчивого развития - резидент-координатор
Политика 14:32
Финская компания рассказала о решениях по модернизации энергосистемы Узбекистана (Эксклюзив)
Энергетика 14:32
Новый терминал в тегеранском аэропорту увеличит его пропускную способность на 5 млн. человек
Экономика 14:28
Facebook объявила о планах выпуска собственной криптовалюты Libra в 2020 году
Другие страны 14:19
На ряде дорог Баку проводится ремонт и наносится дорожная разметка
Общество 14:15
На конференции в Страсбурге представлен доклад о судебно-правовых реформах в Азербайджане (ФОТО)
Политика 14:14
Али Ахмедов: Азербайджан достиг больших успехов в деле достижении целей устойчивого развития
Политика 14:11
Казахстан продолжает развивать альтернативную энергетику
Энергетика 14:09
Объем сделок на Узбекской товарной бирже увеличился вдвое
Бизнес 14:02