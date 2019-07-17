Легендарная Тамара Гвердцители выступит в Баку

17 июля 2019 18:20 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - В рамках Международного музыкального фестиваля "ЖАРА-2019" в Баку состоится выступление известной певицы, народной артистки Грузии и России Тамары Гвердцители, сообщает Trend Life со ссылкой на официальную страницу фестиваля в Instagram.

"Такие гостьи, как народная артистка Грузии Тамара Гвердцители определяют статус любого мероприятия.Настоящая легенда эстрады, обладательница дивного тембра и просто потрясающая женщина - будет покорять сердца гостей нашего фестиваля 26 июля", - говорится на странице фестиваля.

Международный музыкальный фестиваль "ЖАРА-2019" станет четвертым по счету и пройдет 25, 26, 27 и 28 июля на красивейшем курорте столицы Азербайджана Sea Breeze. Фестиваль откроется 25 июля гала-концертом, на котором известные артисты исполнят свои хиты, 26 июля – выступят звезды 90-х, 27 июля - звезды 2000-х, 28 июля – наиболее популярные молодые артисты. Организаторы – народный артист Азербайджана Эмин Агаларов (EMIN), заслуженный артист России Григорий Лепс, основатель "Русского радио" и премии "Золотой граммофон" Сергей Кожевников.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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