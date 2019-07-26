Азербайджанские тинейджеры со звездами Голливуда в Италии (ФОТО)

26 июля 2019 11:49 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - Азербайджанские подростки стали участниками-членами жюри Международного фестиваля детских и юношеских фильмов Giffoni в городе Салерно (Италия), сообщили Trend Life есс-службе кинокомпании Narimanfilm.

Широко известный во всем мире фестиваль проводится уже 49 год подряд и ежегодно в нем участвуют более 3000 детей из 60 стран. Нашу страну в этом представляли Халил Ахундов, Мурад Агаев, Айсу Адильзаде, Санай Кахраманлы и Риад Салаев. В течение 10 дней, с 18 по 27 июля участникам предоставлена уникальная возможность посмотреть и обсудить фильмы мирового кинематографа, встретиться со знаменитыми голливудскими звездами Woody Harellson, Natalia Dyer, Charlie Heaton, Elle Faning, Evan Peters, Amber Heard и принять участие в многочисленных развлекательных мероприятиях. Наши представители также приобрели возможность заранее познакомиться с итальянскими участниками Международного юношеского кинофестиваля «Салам», который пройдет 2-5 сентября 2019 года в Баку.

«Итальянские участники фестиваля Noemi Ferrara, Jennifer Notari, Gaia Pulignano, Guiseppe Sciancallepore и Antonio Piemonte были рады этой встрече и сказали, что с нетерпением ждут приезда в Баку. Кинокомпания Narimanfilm организовывает поездку азербайджанских подростков на фестиваль Giffoni с 2014 года. Однако, в этом году мы не только отправляем детей на фестивали, но и принимаем в Баку подростков-участников фестиваля «Салам» из многих стран мира, в том числе и из Италии. Это свидетельствует о том, что с каждым днем расширяются связи фестиваля «Салам» и крепнут дружеские отношения между подростками разных стран», - говорится в сообщении.

(Автор: Вугар Иманов)

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