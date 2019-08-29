Сериал "Магомаев" будет представлен на российском фестивале (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Сериал "Магомаев" о легендарном азербайджанском исполнителе Муслиме Магомаева будет представлен в конкурсной программе фестиваля телесериалов "Пилот", сообщает Trend Life со ссылкой на российские СМИ. Второй российский фестиваль телесериалов "Пилот" пройдет в Иваново 20-22 сентября.

Фестиваль телесериалов "Пилот" проводится в целях развития индустрии производства и распространения телесериалов, повышения интереса зрителя к российским телесериалам, а также развития диалога создателей телесериалов, инвесторов и экспертов в сфере создания сериального контента.

К участию в фестивале принимаются пилотные серии завершенных или незавершенных сериалов, не транслировавшиеся по телевидению, не демонстрировавшиеся в онлайн-кинотеатрах, не находящиеся в публичном доступе в сети интернет и не принимавшие участие в других кинофестивалях на территории России. В конкурсной программе участвуют телесериалы, произведенные или находящиеся в производстве в период с 1 января 2016 по 31 мая 2019 года.

Сериал "Магомаев" снят Первым каналом России и студией "Медиаслово". Роль Муслима Магомаева исполнил актер Милош Бикович, образ супруги Магомаева Тамары Синявской воплотила Ирина Антоненко, актриса Мария Шалаева предстала в образе советского и российского композитора Александры Пахмутовой. В фильме также заняты Ксения Бабкина, Светлана Устинова, Никита Тарасов, Алена Ивченко, Максим Лагашкин и другие. Съемочную группу консультировала вдова легендарного исполнителя Тамара Синявская. Ожидается, что 1 сезон сериала "Магомаев" стартует осенью в 2019 году на Первом канале России.

(Автор: Джани Бабаева)

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