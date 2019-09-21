БАКУ /Trend Life/ - С 23 по 26 сентября в Узбекистане пройдут Дни кино Азербайджана, организованные Министерством культуры Азербайджана, Национальным агентством «Узбеккино» и Центра азербайджанской культуры имени Гейдара Алиева в Ташкенте, сообщили Trend Life в пресс-службе ведомства. Дни кино Азербайджана пройдут в Ташкенте, Алмалыке и Самарканде.

Церемония открытия состоится 23 сентября во Дворце кино имени Алишера Навои в Ташкенте. В мероприятии примут участие деятели литературы и культуры Узбекистана, дипломаты, специалисты в сфере кино, студенты высших учебных заведений Ташкента, представители азербайджанской диаспоры, журналисты и др.

Зрителям будут представлены художественные фильмы режиссера Мирбалы Салимли «Красный сад», Ильгара Наджафа «Гранатовый сад», Шамиля Алиева «Степняк», Рафига Алиева и Джавида Тевеккюля «Урок», а также документальные фильмы Натальи Завозненко «Баку в зеркале веков», Адиля Азая «Мудрец, оставшийся в тайне» и Валентины Гуркаленко «Гусейн Хан Нахчыванский. Возвращение».

Азербайджанскую делегацию возглавит главный консультант отдела кинематографии Министерства культуры Азербайджана Алмаз Султанзаде. В составе делегации – заслуженный деятель искусств Азербайджана, киновед, режиссер Аяз Салаев, режиссер и сценарист Мирбала Салимли, режиссер Шамиль Алиев и актер Магсуд Мамедов. В рамках Дней кино Азербайджана пройдут творческие встречи в национальном агентстве «Узбеккино», различных учебных заведениях, пресс-конференции, презентации и мастер-классы.

(Автор: Вугар Иманов)

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