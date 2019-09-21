В Узбекистане пройдут Дни кино Азербайджана

21 сентября 2019 12:06 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - С 23 по 26 сентября в Узбекистане пройдут Дни кино Азербайджана, организованные Министерством культуры Азербайджана, Национальным агентством «Узбеккино» и Центра азербайджанской культуры имени Гейдара Алиева в Ташкенте, сообщили Trend Life в пресс-службе ведомства. Дни кино Азербайджана пройдут в Ташкенте, Алмалыке и Самарканде.

Церемония открытия состоится 23 сентября во Дворце кино имени Алишера Навои в Ташкенте. В мероприятии примут участие деятели литературы и культуры Узбекистана, дипломаты, специалисты в сфере кино, студенты высших учебных заведений Ташкента, представители азербайджанской диаспоры, журналисты и др.

Зрителям будут представлены художественные фильмы режиссера Мирбалы Салимли «Красный сад», Ильгара Наджафа «Гранатовый сад», Шамиля Алиева «Степняк», Рафига Алиева и Джавида Тевеккюля «Урок», а также документальные фильмы Натальи Завозненко «Баку в зеркале веков», Адиля Азая «Мудрец, оставшийся в тайне» и Валентины Гуркаленко «Гусейн Хан Нахчыванский. Возвращение».

Азербайджанскую делегацию возглавит главный консультант отдела кинематографии Министерства культуры Азербайджана Алмаз Султанзаде. В составе делегации – заслуженный деятель искусств Азербайджана, киновед, режиссер Аяз Салаев, режиссер и сценарист Мирбала Салимли, режиссер Шамиль Алиев и актер Магсуд Мамедов. В рамках Дней кино Азербайджана пройдут творческие встречи в национальном агентстве «Узбеккино», различных учебных заведениях, пресс-конференции, презентации и мастер-классы.

(Автор: Вугар Иманов)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости категории
В Каспийском море в 40 км от Баку прошел праздничный концерт (ФОТО)
Культура 20 сентября 18:37
В Баку создан Jazz Fans - Клуб профессионалов и консультантов, Клуб исполнителей и Фан клуб (ФОТО)
Культура 20 сентября 18:02
Азербайджанская Жара в Германии (ФОТО)
Культура 20 сентября 16:22
Конь на театральной сцене! Потрясающий спектакль "Кёроглу" о справедливости и любви (ВИДЕО, ФОТО)
Культура 20 сентября 15:16
Нефть и нефтяники в живописи азербайджанских художников (ФОТО)
Культура 20 сентября 12:28
Вечерний Баку. Солтан бек и Мешади Ибад вышли на Площадь фонтанов (ВИДЕО, ФОТО)
Культура 19 сентября 17:51
Лента новостей
АЧГ – прекрасный пример международного сотрудничества и технологий мирового уровня - S & P Global Platts
Энергетика 12:44
На азербайджанском рынке могут появиться модели китайской спортивной обуви «Double star»
Бизнес 12:40
В Париже полиция применила слезоточивый газ для разгона "желтых жилетов"
В мире 12:34
Циндаоская корпорация «AUCMA» ищет партнеров в Азербайджане
Бизнес 12:33
Основные статьи экспорта из Казахстана в Грузию составляют пшеница и природный газ (Эксклюзив)
Финансы 12:28
Туркменистан активизирует работы по освоению месторождений туркменского шельфа Каспия
Энергетика 12:22
Цены на азербайджанскую нефть: итоги недели 16-20 сентября
Энергетика 12:17
Произведения IV Международного симпозиума по скульптуре «Песня камня» посвящены гениальному поэту Насими (ФОТО)
Общество 12:15
Армянская сторона осуществила очередную провокацию в отношении боевых позиций Азербайджана (ФОТО)
Нагорно-карабахский конфликт 12:11