55-летняя история органа в Бакинской музыкальной академии (ФОТО)

24 сентября 2019 13:16 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - В Бакинской музыкальной академии имени Узеира Гаджибейли (БМА) прошел концерт под названием "55-летняя история органа в Бакинской музыкальной академии", сообщили Trend Life в пресс-службе БМА. Вечер был организован в рамках XI Международного музыкального фестиваля Узеира Гаджибейли, организованного Фондом Гейдара Алиева и Министерством культуры Азербайджана с 18 по 30 сентября.

На открытии мероприятия выступила главный педагог БМА Сабина Бейлярбейова. В концертной программе приняли участие лауреат международных конкурсов Евгений Авраменко (Россия), Расима Бабаева и лауреаты международных конкурсов Сабина Бейлярбейова, Шафаг Абдуллаева.

В программе прозвучали сочинения азербайджанских и зарубежных композиторов. Музыкальные композиции были встречены публикой с большим интересом.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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  • 55-летняя история органа в Бакинской музыкальной академии (ФОТО)
  • 55-летняя история органа в Бакинской музыкальной академии (ФОТО)
  • 55-летняя история органа в Бакинской музыкальной академии (ФОТО)
  • 55-летняя история органа в Бакинской музыкальной академии (ФОТО)
  • 55-летняя история органа в Бакинской музыкальной академии (ФОТО)
  • 55-летняя история органа в Бакинской музыкальной академии (ФОТО)
  • 55-летняя история органа в Бакинской музыкальной академии (ФОТО)
  • 55-летняя история органа в Бакинской музыкальной академии (ФОТО)
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