Баку объединил 9 стран в Балканской цивилизации (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В рамках второго Фестиваля культурного наследия "Фантазия" в Музейном центре открылась выставка известного болгарского фотографа Иво Гаджимишева "The Balkans, a shared heritage" (Балканы – общее наследие), сообщает Trend Life.

На открытии посол Болгарии в Азербайджане Николай Янков отметил, что показаны уникальные архитектурные памятники Балканской цивилизации, которая испытала влияние Греческой, Балканской Греческой, Микенской, Элладской, Ахейской и других цивилизаций. Экспозиция, на которой представлено 45 фотографий, является очередным мостом между культурами стран.

На сравнительно небольшой площади в 505 тысяч квадратных километров разместились все балканские страны. География полуострова весьма разнообразна. Его береговая линия сильно расчленена и омывается водами шести морей. Территория Балкан преимущественно гористая и сильно изрезана глубокими каньонами. Название полуострова происходит от турецкого слова balkan, что в переводе означает "большой и лесистый горный хребет". Северную границу Балкан обычно проводят по линии рек Дунай и Сава. В Балканские страны входят – Словения, Греция, Болгария, Румыния, Македония, Босния и Герцеговина, Сербия, Черногория и Хорватия.

Первый советник представительства Европейского союза в Азербайджане Денис Данилидис, отметил, что цель фестиваля - пропаганда азербайджанской архитектуры в мире, повышение осведомленности о необходимости демонстрации и сохранения культурного наследия, древней архитектуры и исторических достопримечательностей

Иво Гаджимишев отметил, что в последний раз он был в Баку в 1973 году и с тех пор столица очень изменилась.

"Я поражен происшедшими переменами. Приехал совсем в иной город – очень современный с восточной архитектурой. Обязательно сделаю здесь фотосъемки, мне очень понравилась древняя часть Баку (ред. Ичери шехер) и ряд архитектурных памятников, которым очень хорошо охраняются государством. Сразу видно как в Азербайджане любят и почитают свою историю и наследие", - отметил фотограф.

Второй Фестиваль культурного наследия FANTAZIA проходит с 1 по 15 ноября года в Баку, Гяндже и Габале. Свое название фестиваль получил от архитектурной достопримечательности Баку - бани "Фантазия", которая была создана в 1897 году по проекту архитектора Николая Августовича фон дер Нонне, и в те времена отличалась тем, что именно в ней впервые были проведены электричество и телефонная линия, а само здание сочетает в себе архитектурные традиции Востока и Запада.

Проект организован в партнерстве с государствами-членами ЕС и странами - Францией, Болгарией, Италией, Финляндией, Бельгией, Голландией, Венгрией, Молдовой, Мексикой, Аргентиной, Таджикистаном, Венесуэлой, а также местными партнерами, в том числе с министерством культуры Азербайджана, Главным Управлением культуры города Баку, Управлением государственного историко-архитектурного заповедника "Ичеришехер". Глава представительства Евросоюза в Азербайджане - Кестутис Янкаускас.

Программа включает концерты, экскурсии, творческие мастер-классы, кинопоказы, художественные выставки и инсталляции, конкурсы и дебаты с экспертами на международном и местном уровнях.

Мероприятия проходят в The Landmark Hotel Baku, Азербайджанском государственном университете культуры и искусств, Азербайджанском национальном музее ковра, Гяндже и Габале

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(Автор: Вугар Иманов)

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