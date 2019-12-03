Издана книга Афаг Гусейновой "Эволюция азербайджанского танца"

БАКУ /Trend Life/ - Старший научный сотрудник Института архитектуры и искусства НАНА, доктор философии по искусствоведению, хореограф, художник, председатель "Ассоциации творческих женщин" Афаг Гусейнова выпустила книгу "Эволюция азербайджанского танца", сообщила Trend Life автор издания.

"Эволюция азербайджанского танца" - краткий обзор большого временного и информационного диапазона - от наскальных росписей Гобустана до новейших западных хореографических экспериментов Марка Морриса в адаптированной постановке оперы-хореографии "Лейлы и Меджнун" великого Узеира Гаджибейли, в исполнении всемирно известного ханенде Алима и его дочери Фярганы Гасымовых, ансамбля "Silk Road" под руководством известного виолончелиста Йо-Йо Ма.

"Азербайджанская танцевальная пластика, вышедшая из ритмов гавалдаша Гобустана, ритуалов и фольклорных празднеств, взращенная ритмами мугама, ковра, средневековой восточной миниатюры и др. прекрасно слилась с современной хореографией (балеты "Легенда о любви" Арифа Меликова, "Семь красавиц" Гара Гараева, "Тысяча и одна ночь" Фикрета Амирова и др.). Эта книга для того, чтобы широкая публика имела представление о диапазоне развития азербайджанского танцевального искусства", - отметила Афаг Гусейнова.

Следующая, готовящаяся к изданию книга автора - фундаментальный труд "Азербайджанский балетный спектакль: генезис и синтез искусств" освещает эти процессы достаточно глубоко и всесторонне.

(Автор: Вугар Иманов)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.