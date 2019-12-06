Молодежь Баку и народные инструменты в развитии духовного мира

БАКУ /Trend Life/ - В Азербайджанской государственной академической филармонии имени Муслима Магомаева 18 декабря в 19.00 в рамках проекта "Gənclərə dəstək" (Поддержка молодежи) состоится концерт "Национальные музыкальные инструменты - наше национальное богатство", сообщили Trend Life в пресс-службе филармонии.

В концертной программе выступит Азербайджанский государственный оркестр народных инструментов под управлением дирижера Илахи Гусейновой. Солисты – лауреаты республиканских и международных конкурсов исполнители на таре Афган Искендеров, Самандар Гаджизаде, Авазага Гаджизаде, Рашад Мадатов, Забут Ягуб, Гамид Мамедли, Рамин Арзуманлы, Гусеинага Самедов, пианистка Шахла Юсибова, ханенде Хаяла Гафарзаде и Зумруд Мамедова, исполнитель на гармони Фарид Нагиев, вокалист Ульви Таиров, исполнитель на кяманче Махир Гаджиев, исполнительница на каноне Натаван Гаджиева.

"Музыкальные инструменты - важные показатели материальной культуры народов. Музыкальные инструменты сыграли существенную роль в становлении духовного мира человека. По мере развития музыки, для исполнения различных мелодий и их ритмического сопровождения, создавались новые, или же совершенствовались существующие инструменты", - отмечено в распространенном сообщении.

Директор Азербайджанской государственной академической филармонии имени Муслима Магомаева, художественный руководитель проекта "Gənclərə dəstək" Мурад Адыгезалзаде отмечает, что народные музыкальные инструменты на протяжении веков сыграли огромную роль в развитии духовного мира и эстетического воспитания человека. Поэтому они наиболее любимые и почитаемые образцы национальной культуры: "Пройдя долгий исторический путь развития, азербайджанская народная музыка с присущими ей колоритом, динамичностью, эмоциональностью, образностью, ритмичностью и т.д., посредством национальных инструментов донесла до нас многие черты традиционного музыкального творчества и исполнительства. Сегодня они составляют тот элемент музыкальной культуры Азербайджана, который связывает ее прошлое и настоящее. Традиционные музыка и музыкальные инструменты отражают главные особенности азербайджанского национального музыкального мышления и природы национального художественного творчества.

Музыкальные инструменты, являющиеся национальным достоянием нашего народа, отличаются богатством и разнообразием. Мы должны учесть, что молодежь проявляет очень большой интерес к национальной музыке. Проводимые в нашей стране конкурсы и фестивали, еще больше повышают этот интерес. В произведениях наших великих композиторов слышны национальные мотивы, они использовали в своем творчестве азербайджанские национальные музыкальные инструменты. Наши великие классические произведения были созданы на основе национальной музыки. Мы должны повысить долю национальной музыки в нашей общей музыкальной культуре. В таком случае, как говорится, мы защитим свой путь, сохраним наши традиции, а молодежь будет жить, работать в национальном духе".

Азербайджанский государственный оркестр народных инструментов был создан при Филармонии в январе 2000 года. С момента создания оркестр участвовал во многих мероприятиях государственного масштаба, с успехом представлял страну на международных фестивалях. Так, в 2004 и 2005 годах был удостоен высокой премии "Гызыл Чянг" Международного фестиваля музыки "Фаджр" в Тегеране (Иран). В 2005 году одной из звукозаписывающих организаций США был выпущен компакт диск оркестра. В мае 2007 года оркестр принимал участие в Днях культуры Азербайджана в республиках Беларуси и Молдове. На сегодняшний день руководителем и главным дирижером оркестра является народный артист, профессор Агаверди Пашаев. Под его чутким руководством ведется активная деятельность оркестра.

"Gənclərə dəstək" – проект, реализуемый Государственной академической филармонией имени Муслима Магомаева, основной задачей которого является выявление и поддержка молодых талантов в Азербайджане. Этот проект - источник самых различных возможностей для реализации своих талантов и творческих идей. Автор идеи проекта — директор Филармонии, народный артист Азербайджана, известный пианист Мурад Адыгезалзаде. Координатор проекта - музыковед Айла Керимова-Закария.

Информационная поддержка – Trend.az, Day.az, Milli.az

(Автор: Джани Бабаева )

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.