В Баку прошел потрясающий гала-концерт солистов и оркестра театра "Санктъ-Петербургъ Опера" (ВИДЕО, ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В рамках Года театра России и в преддверии 100-летия Азербайджанского государственного академического русского драматического театра имени Самеда Вургуна с большим успехом и при аншлаге прошли гастроли Российского государственного камерного музыкального театра "Санктъ-Петербургъ Опера", сообщает Trend Life.

В заключительный день в Азербайджанском государственном академическом русском драматическом театре имени Самеда Вургуна прошел гала-концерт солистов и оркестра театра "Санктъ-Петербургъ Опера".

На открытии вечера главный режиссер Бакинской Русской драмы, народный артист Азербайджана Александр Шаровский приветствовал гостей из России и зрителей, и отметил, что гастроли "Санктъ-Петербургъ Опера" стали знаменательным событием в культурной жизни страны, очередным мостом высокого искусства между странами.

"Мы высоко оцениваем выступления потрясающих исполнителей и музыкантов "Санктъ-Петербургъ Опера", которые представили бакинцам и гостям города настоящие шедевры классического искусства. 20 декабря нашему театру исполнится 99 лет и, начиная с гастролей "Санктъ-Петербургъ Опера", нашим коллективом в преддверии 100-летия будет реализовано множество значимых проектов, представлены премьеры и интересные спектакли. Поэтому выражаю искреннюю признательность нашим российским друзьям за гастроли в Баку и надеемся на дальнейшее плодотворное сотрудничество", - отметил Александр Шаровский.

Директор "Санктъ-Петербургъ Опера" Евгений Малыгин выразил признательность организаторам гастролей, в том числе, посольству России в Азербайджане и Министерству культуры Азербайджана.

"Я впервые побывал в Баку в 1986 году вместе с родителями, мы отдыхали на берегу лучезарного Каспия. Я не мог и подумать, что вернусь в Баку уже в качестве директора театра, и представим здесь вместе с нашим замечательным коллективом, около 110 человек, солистов и музыкантов шедевры мирового оперного искусства. Очень надеюсь, что вновь приедем в Баку и вместе отметим 100-летие Русского драматического театра", - отметил Евгений Малыгин

В гала-вечере лауреаты международных конкурсов Алексей Пашиев, Виктория Мартемьянова, Олеся Гордеева, Валентина Феденева, Андрей Земсков, Софья Некрасова, Всеволод Калмыков, Юрий Борщев, Наталья Воробьева, Владислав Мазанкин, Евгения Кравченко, Сергей Алещенко выступили в сопровождении оркестра театра "Санктъ-Петербургъ Опера" под управлением Александра Гойхмана. В программу вошли арии и дуэты из популярных опер русских и зарубежных композиторов - Чайковского, Римского-Корсакова, Щедрина, Алябьева, Доницетти, Дворжака, Россини, Леонкавалло, Гуно, Верди, Бизе, Делиба и Масканни. Выступления артистов сопровождалось овациями зрителей.

Напомним, что в первый вечер на сцене Азербайджанского государственного академического театра оперы и балета зрители смогли посмотреть грандиозный спектакль "Искатели жемчуга" в постановке народного артиста России Юрия Александрова по произведению Жоржа Бизе на либретто Эжена Кормона и Мишеля Карре. (https://www.trend.az/life/culture/3165410.html)

Во второй вечер бакинцы смогли получить истинное наслаждение от игры актеров в опере "Фауст" в постановке народного артиста России Юрия Александрова по произведению Шарля Гуно на либретто Жюля Барьбе. (https://www.trend.az/life/culture/3166017.html)

Спектакли на бакинской сцене были представлены в том же самом виде, что и на родной сцене театра в Санкт-Петербурге. Оперы были представлены на французском языке с русскими субтитрами. Дирижер – постановщик - Максим Вальков, художник-постановщик – народный артист России Вячеслав Окунев, балетмейстер - Надежда Калинина, хормейстер - Игорь Потоцкий, художник по свету - Ирина Вторникова, видеоарт - Даниил Бакалин, Михаил Ушинин.

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(Автор и фото - Вугар Иманов. Видео – Александр Мирзазаде)

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