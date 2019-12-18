Грандиозная премьера Санктъ-Петербургъ Опера в Баку! Любовный треугольник с азербайджанскими именами…(ВИДЕО, ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В рамках Года театра России и в преддверии 100-летия Азербайджанского государственного академического русского драматического театра имени Самеда Вургуна начались гастроли Российского государственного камерного музыкального театра "Санктъ-Петербургъ Опера".

Настоящей грандиозной премьерой можно назвать спектакль "Искатели жемчуга" в постановке народного артиста России Юрия Александрова по произведению Жоржа Бизе, который "Санктъ-Петербургъ Опера" представил на сцене Азербайджанского государственного академического театра оперы и балета. Это одна из ранних опер Жоржа Бизе, написанная всего за несколько месяцев. Либретто - Эжен Кормон и Мишель Карре.

Спектакль, который прошел при аншлаге, впечатлил публику не только благодаря великолепным исполнителям главных ролей – лауреатов международных конкурсов, но и красочным декорациям и костюмам. Имитация подводного мира с особым светом и цветными бликами на телах артистов, яркие экзотические декорации, богатые украшениями и деталями костюмы поражают воображение. И всё это складывается в одну яркую эмоцию – восхищение! Перед зрителями предстал таинственный и яркий мир Востока…

Интересно, что имена героев произведения Жоржа Бизе – Надир и Лейла – очень распространены в Азербайджане. Их партии исполнили Владислав Мазанкин и Евгения Кравченко. А партии Зурга и Нурабад – Алексей Пашиев и Антон Морозов. Выступление артистов было встречено овациями зрителей.

Сюжет строится вокруг любовного треугольника. Действие разворачивается на Цейлоне, главные герои - рыбак Зурга, охотник Надир и их возлюбленная Лейла. Зурга и Надир - друзья, и поняв, что оба любят Лейлу, решают расстаться с ней, чтобы дружба не превратилась во вражду. Проходит время, Зургу избирают вождём, а Лейла становится жрицей и даёт обет целомудрия. Теперь своим пением она помогает ныряльщикам за жемчугом. Но Надир не может её забыть и пробирается в храм на скале, чтобы увести возлюбленную. Нурабад, верховный жрец Брахмы, приказывает схватить Надира, а Лейла признаётся нарушившей обет. Вести об этом доходят до Зурги, сначала он решает не вмешиваться. Но потом понимает, что именно Лейла спасла ему когда-то жизнь. Он устраивает в деревне пожар, чтобы отвлечь внимание жителей, а Надир и Лейла успешно скрываются. Зурги спасает влюблённых, а сам оказывается сожжённым на костре за это.

Опера была представлена на французском языке с русскими субтитрами. Дирижер – Максим Вальков, художник-постановщик – народный артист России Вячеслав Окунев, балетмейстер - Надежда Калинина, хормейстер - Игорь Потоцкий, художник по свету - Ирина Вторникова, видеоарт - Даниил Бакалин, Михаил Ушинин

18 декабря в Театре оперы и балета публика сможет посмотреть оперу "Фауст" Шарля Гуно. В современном, экспрессивном спектакле, с великой музыкой Гуно режиссер Юрий Александров поднимает вечные философские темы.

А завершит гастрольное турне гала-концерт солистов и оркестра театра "Санктъ-Петербургъ Опера", который пройдет 19 декабря в Азербайджанском государственном академическом русском драматическом театре имени Самеда Вургуна. В программу войдут арии и дуэты из популярнейших опер русских и зарубежных композиторов - П. Чайковского, Н. Римского-Корсакова, Р. Щедрина других.

Спектакли на бакинской сцене будут представлены в том же самом виде, что и на родной сцене театра в Санкт-Петербурге.

Билеты продаются в кассах театров, в централизованных кассах города, а также онлайн на сайте iTicket.az. Цены на билеты на все спектакли - от 5 до 15 манатов.

Информационная поддержка - Trend.az, Day.az

(Автор и фото - Вугар Иманов. Видео – Александр Мирзазаде)

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