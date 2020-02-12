Одна из самых красивых певиц Азербайджана отмечена ТЮРКСОЙ (ВИДЕО, ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В концертном комплексе TRT Arı Stüdyosu Анкары (Турция) состоялся грандиозный концерт в рамках открытия Года Абая Кунанбаева, объявленного Международной организацией тюркской культуры ТЮРКСОЙ в честь 175-летия со дня рождения великого казахского просветителя.

Одна из самых красивых певиц Азербайджана, солистка Государственного академического музыкального театра, лауреат международных конкурсов Элеонора Мустафаева и солист Творческой сцены ÜNS, Государственного академического театра оперы и балета, заслуженный артист Ильхам Назаров отмечены премии ТЮРКСОЙ за успешное выступление на вечере, сообщает Trend Life.

Элеонора Мустафаева и Ильхам Назаров в сопровождении Турецкого Президентского симфонического оркестра исполнили на казахском языке композиции на стихи Абая Кунанбаева, вызвав овации зрителей. Участие было организовано при содействии Министерства культуры Азербайджана.

Генеральный секретарь ТЮРКСОЙ Дюсен Касеинов отметил: "По словам Чингиза Айтматова, когда мы говорим о месте Абая в мировой литературе, необходимо помнить, что благодаря именно такой великой евразийской личности мы сегодня имеем возможность соизмерять нашу жизнь, рассуждать о нашей истории. Абай сравнивал мир с озером, время – с ветром, а в волнах, созданных ветром на озере он, видел все человечество. И мы гордимся этим великим мыслителем. Пусть имя Абая Кунанбаева хранится в веках, и звучит в устах людей!"

В концертной программе также приняли участие артисты из Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана, Турции и Молдовы.

(Автор: Вугар Иманов)