В этом городе ярких огней! Гасым Халилов на позитивной волне (ВИДЕО)

БАКУ/Trend Life/ - Известный азербайджанский вокалист Гасым Халилов представил Trend Life видеоматериал, в котором показано его исполнение композиции "В этом городе" (Bu Şəhərdə) в рамках инициативы Evdə qal - evdə yarat ("Оставайся дома - твори дома", #EvdəQalEvdəYarat) министерства культуры Азербайджана.

Автором музыки и слов на русском языке является Тофиг Бабаев, на азербайджанском – Гюльнар Шихалигызы.

"Тофиг Бабаев был очень востребованным в те годы, писал песни для фильмов и многих известных исполнителей, среди которых были Рашид Бейбутов, группа "Гая" и т.д. Несмотря на большую разницу в возрасте, он был старше меня, мы очень дружили. Интересно, что когда он сочинял эту композицию, я был в его доме и видел весь процесс создания произведения, которое впоследствии стало настоящим хитом. Все слова он сочинял при мне и делился своими мыслями. Например, в песне есть строчка "Я иду вдоль улиц, Городом большим" – это была первоначальная версия. Мы вместе сколько раз переделывали этот момент, но в итоге он все же оставил первый вариант. Фактически, я стал свидетелем создания этой песни и поэтому решил ее исполнить и представить в соцсетях. Даже в условиях социальной самоизоляции можно и нужно творить! Оставайтесь на позитивной волне!", - сказал Гасым Халилов.

Композицию "В этом городе" исполняли такие выдающиеся азербайджанские исполнители как Рашид Бейбутов и Огтай Агаев.

Гасым Халилов также призвал население не нарушать специальный карантинный режим в Азербайджане для предотвращения массового распространения коронавирусной инфекции.

"Чтобы все мы смогли очень быстро вернуться к своей привычной жизни! Дай Бог всем здоровья, нужно не болеть, не скучать дома, во всём находить позитив. Общими усилиями мы переживем это нелегкое время! Да хранит всех Бог!",- добавил музыкант.

Гасым Халилов родился 22 ноября 1947 года в Баку. Вокалист, композитор, педагог, гитарист, руководитель музыкального департамента Международного фестиваля искусств BAKU2020. Окончил физический факультет Азербайджанского политехнического института и Азербайджанскую государственную консерваторию. Он стоял у истоков нашей национальной классической эстрады, был солистом Ансамбля песни и пляски Каспийской флотилии, Государственной филармонии, ансамблей Qara Qayalar, Sevgilim и "Лейся, песня", Ленинградского эстрадно-симфонического оркестра, коллектива Всесоюзного радио и телевидения, Московского театра эстрады, Государственного эстрадно-джазового оркестра, Государственного театра песни имени Рашида Бейбутова, Азконцерта и Москонцерта, выступал с гастролями во многих странах, и своим бархатным баритоном по-прежнему дарит замечательные эмоции слушателям.

(Автор: Вугар Иманов. Редактор: Гюнель Зейналова)