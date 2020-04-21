Современные технологии ХХI века и музыка XIV -XV веков: азербайджанцы реализовали интересный проект (ВИДЕО)

БАКУ/Trend Life/ - Солисты Ансамбля старинных музыкальных инструментов Государственного музея музыкальной культуры Азербайджана из дома исполнили сочинение Hüseynbəstə ("Хусейнбясте") корифея Средневекового Востока, крупнейшего ученого-музыковеда, поэта, исполнителя XIV-XV веков Абдулгадира Марагаи, сообщает Trend Life.

"Mог ли представить выдающийся азербайджанский музыковед и композитор XIV -XV веков Абдулгадир Марагаи, что его произведения будут исполняться в ХХI веке, к тому же находящимися на солидном друг от друга расстоянии музыкантами? Мог ли он предположить такое?! Сегодня технические возможности позволяют это осуществить", - отмечено на официальной странице вышеупомянутого музея в Facebook.

Отметим, что каждый из музыкантов записал на телефон свою партию, затем все записи были смонтированы в один видеоролик. Руководитель ансамбля - народный артист Мунис Шарифов, а идея проекта принадлежит директору музея, заслуженному работнику культуры Алле Байрамовой.

Ансамбль старинных музыкальных инструментов функционирует при музее с 1996 года. Неповторимая особенность ансамбля, состоящего из 15 музыкантов, в том, что им на репликах средневековых музыкальных инструментов исполняются музыкальные произведения XIV столетия, а также народные мелодии Азербайджана.

Данный ансамбль успешно представляет Азербайджан на международных фестивалях и мероприятиях.

Напомним, что в рамках специального карантинного режима, применяемого с целью предотвращения распространения коронавирусной инфекции (COVID-19), в целях обеспечения защиты жизни и здоровья населения, бесперебойной работы государственных структур и объектов жизнеобеспечения, а также необходимой деятельности экономических субъектов Оперативным штабом при Кабинете министров Азербайджанской Республики в стране установлено ограничение передвижения с 5 апреля до 4 мая.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Гюнель Зейналова)