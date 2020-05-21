Азербайджанский музыкант признан лучшим на международном конкурсе "Твори дома" (ВИДЕО)

БАКУ/Trend Life/ - Юный азербайджанский музыкант Эльчин Мамедов стал обладателем Гран-при İnternational Piano Online Festival под названием Evde Sanat var ("Твори дома"), который был проведен в Газиантепе (Турция), сообщает Trend Life.

По условиям фестиваля, композиции должны были быть записаны в домашних условиях в рамках социальной изоляции в связи с пандемией коронавируса. Интересно, что организаторы сами нашли запись исполнения музыканта в соцсети и позже сообщили о его победе. Обладателями Гран-при в различных возрастных категориях также стали два представителя Турции, и по одному - из Германии и России.

Эльчин Мамедов исполнил композицию Закира Багирова "Лирический вальс".

Эльчин Мамедов (2004 года рождения) - ученик 10 класса музыкальной школы №21 имени Леонида и Мстислава Ростроповичей. Президентский стипендиат, лауреат международных конкурсов в Азербайджане, России, Эстонии, Германии, Молодежных Дельфийских игр государств-участников СНГ 2019 года.

(Автор: Вугар Иманов. Редактор: Гюнель Зейналова)