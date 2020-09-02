Последний визит Бориса Клюева в Баку - в окружении солнца, ветра, дождя и дыхания моря… (ФОТО)

Культура 2 сентября 2020 17:11 (UTC+04:00)
Последний визит Бориса Клюева в Баку - в окружении солнца, ветра, дождя и дыхания моря… (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Триумфом и яркими овациями было встречено выступление актеров Малого театра России со спектаклем по пьесе А.Н.Островского "На всякого мудреца довольно простоты" в Баку. Два дня аншлага на сцене Азербайджанского государственного русского драматического театра имени Самеда Вургуна, 9 и 10 мая 2013 года, и потрясающие эмоции от игры актеров навсегда запомнятся театралам. Звездный состав из Россиинародные артисты Ирина Муравьёва, Александр Потапов, Александр Ермаков, Александр Клюквин, Ольга Пашкова, Лилия Юдина, заслуженные артисты России Александр Вершинин, Василий Зотов, Лариса Кичанова, Петр Складчиков, Ольга Чуваева, и, конечно же, народный артист Борис Клюев, для которого, к сожалению, это был последний визит в Баку.

"Наш первый день в Баку прошел в окружении тепла, ласки, солнца, ветра, дождя и дыхания моря…Малый театр был с гастролями в Баку 40 лет назад. Признаюсь, все актеры перед спектаклем очень волновались, но, несмотря на волнение, встреча с бакинским зрителем прошла просто замечательно. Мы должны обмениваться культурным потоком. После спектакля на сцену, как всегда, стали подниматься зрители с цветами: женщины, а за ними несколько мальчиков и девочек разного возраста. Увидев их, я сказал: "А вот это мой зритель!". И, действительно, все эти дети подарили цветы мне ", - отметил Борис Клюев.

Прощание с народным артистом России Борисом Клюевым пройдет в родном Малом театре. Актер будет похоронен на Троекуровском кладбище. В мае 2018 года стало известно, что актер борется с онкологическим заболеванием.

Светлая память великому Актеру!

Борис Клюев (13 июля 1944, Москва - 1 сентября 2020. Москва) - российский актёр театра и кино, театральный педагог, профессор. Народный артист Российской Федерации. Один из ведущих актёров Государственного академического Малого театра. Художественный руководитель двух курсов ВТУ (института) им. М. С. Щепкина, заведующий кафедрой мастерства актёра. Член Правления Гильдии актёров кино России.

Одной из самых заметных киноролей Бориса Клюева стала роль графа Рошфора, доверенного лица кардинала Ришельё в музыкальном телефильме "Д’Артаньян и три мушкетёра". Также зрители хорошо знают актера по работе в фильме "ТАСС уполномочен заявить", сериалам "Королева Марго", "Графиня де Монсоро", "Марш Турецкого" и других. Самой известной ролью актера в сериалах стал образ Николая Петровича Воронина в комедийном проекте "Воронины". На сцене Малого театра он сыграл в таких постановках как – "Ярмарка тщеславия", "Горе от ума", "Маскарад", "Гроза", "Без вины виноватые", "Король Лир", "Горячее сердце", "На всякого мудреца довольно простоты", "Волки и овцы" и других.

(Автор: Вугар Иманов)

Последний визит Бориса Клюева в Баку - в окружении солнца, ветра, дождя и дыхания моря… (ФОТО) - Gallery Image
Последний визит Бориса Клюева в Баку - в окружении солнца, ветра, дождя и дыхания моря… (ФОТО) - Gallery Image
Последний визит Бориса Клюева в Баку - в окружении солнца, ветра, дождя и дыхания моря… (ФОТО) - Gallery Image
Последний визит Бориса Клюева в Баку - в окружении солнца, ветра, дождя и дыхания моря… (ФОТО) - Gallery Image
Последний визит Бориса Клюева в Баку - в окружении солнца, ветра, дождя и дыхания моря… (ФОТО) - Gallery Image
Последний визит Бориса Клюева в Баку - в окружении солнца, ветра, дождя и дыхания моря… (ФОТО) - Gallery Image
Последний визит Бориса Клюева в Баку - в окружении солнца, ветра, дождя и дыхания моря… (ФОТО) - Gallery Image
Последний визит Бориса Клюева в Баку - в окружении солнца, ветра, дождя и дыхания моря… (ФОТО) - Gallery Image
Последний визит Бориса Клюева в Баку - в окружении солнца, ветра, дождя и дыхания моря… (ФОТО) - Gallery Image
Последний визит Бориса Клюева в Баку - в окружении солнца, ветра, дождя и дыхания моря… (ФОТО) - Gallery Image
Последний визит Бориса Клюева в Баку - в окружении солнца, ветра, дождя и дыхания моря… (ФОТО) - Gallery Image
Последний визит Бориса Клюева в Баку - в окружении солнца, ветра, дождя и дыхания моря… (ФОТО) - Gallery Image
Последний визит Бориса Клюева в Баку - в окружении солнца, ветра, дождя и дыхания моря… (ФОТО) - Gallery Image
Последний визит Бориса Клюева в Баку - в окружении солнца, ветра, дождя и дыхания моря… (ФОТО) - Gallery Image
Последний визит Бориса Клюева в Баку - в окружении солнца, ветра, дождя и дыхания моря… (ФОТО) - Gallery Image
Последний визит Бориса Клюева в Баку - в окружении солнца, ветра, дождя и дыхания моря… (ФОТО) - Gallery Image
Последний визит Бориса Клюева в Баку - в окружении солнца, ветра, дождя и дыхания моря… (ФОТО) - Gallery Image
Последний визит Бориса Клюева в Баку - в окружении солнца, ветра, дождя и дыхания моря… (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Последний визит Бориса Клюева в Баку - в окружении солнца, ветра, дождя и дыхания моря… (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Последний визит Бориса Клюева в Баку - в окружении солнца, ветра, дождя и дыхания моря… (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Последний визит Бориса Клюева в Баку - в окружении солнца, ветра, дождя и дыхания моря… (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Последний визит Бориса Клюева в Баку - в окружении солнца, ветра, дождя и дыхания моря… (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Последний визит Бориса Клюева в Баку - в окружении солнца, ветра, дождя и дыхания моря… (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Последний визит Бориса Клюева в Баку - в окружении солнца, ветра, дождя и дыхания моря… (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Последний визит Бориса Клюева в Баку - в окружении солнца, ветра, дождя и дыхания моря… (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Последний визит Бориса Клюева в Баку - в окружении солнца, ветра, дождя и дыхания моря… (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Последний визит Бориса Клюева в Баку - в окружении солнца, ветра, дождя и дыхания моря… (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Последний визит Бориса Клюева в Баку - в окружении солнца, ветра, дождя и дыхания моря… (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Последний визит Бориса Клюева в Баку - в окружении солнца, ветра, дождя и дыхания моря… (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Последний визит Бориса Клюева в Баку - в окружении солнца, ветра, дождя и дыхания моря… (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Последний визит Бориса Клюева в Баку - в окружении солнца, ветра, дождя и дыхания моря… (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Последний визит Бориса Клюева в Баку - в окружении солнца, ветра, дождя и дыхания моря… (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Последний визит Бориса Клюева в Баку - в окружении солнца, ветра, дождя и дыхания моря… (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Последний визит Бориса Клюева в Баку - в окружении солнца, ветра, дождя и дыхания моря… (ФОТО) - Gallery Thumbnail
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