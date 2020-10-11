Памяти генерала Полада Гашимова и всех героев Азербайджана (ВИДЕО)

Культура 11 октября 2020 17:51 (UTC+04:00)
Памяти генерала Полада Гашимова и всех героев Азербайджана (ВИДЕО)

БАКУ /Trend Life/ - Представлен клип на произведение «General POLAD» (Генерал Полад), посвященное памяти генерал-майора Полада Гашимова, всех героев и шехидов Азербайджана, павших за освобождение оккупированных земель страны от армянских агрессоров, сообщает Trend Life.

Автор слов – заслуженный деятель искусств Баба Везироглу, музыки – Севиндж Тофиггызы, аранжировка – Фараим Садиг, исполняет солист Азербайджанского государственного академического театра оперы и балета, заслуженный артист Джахангир Гурбанов, режиссер работы – Интигам Дадашев.

«Слава и светлая память героям и шехидам, павшим за независимость Азербайджана и освобождение оккупированных земель страны от армянских агрессоров! Мы обязательно освободим наши земли от армянских оккупантов, которые исповедуют идеологию фашизма и нацизма. Зло обязательно будет наказано!» - сказала Trend Life Севиндж Тофиггызы.

Полад Гашимов (02.01. 1975 – 14.06. 2020) - генерал-майор, начальник штаба 3-го армейского корпуса Вооружённых сил Азербайджана. Участник Карабахской войны и боевых действий в Нагорном Карабахе в начале апреля 2016 года. Дважды кавалер ордена «За службу Отечеству» (2014, 2016). За годы службы был также награждён 12 медалями. Погиб 14 июля 2020 года во время очередного акта агрессии Армении на участке государственной границы Азербайджана в Товузском направлении. Похоронен во второй Аллее почетного захоронения. Имя Полада Гашимова присвоено одной из центральных улиц Габалы.

(Автор: Вугар Иманов)

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